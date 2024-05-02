До складу ВМС України ввели катери «Ірпінь» і «Рені»: подробиці і фото

Катери виконуватимуть бойові завдання у тому числі із захисту цивільного судноплавства.

Фото: ВМС

Патрульні катери Р01"Roland" і Р02"Risto" офіційно включили до складу Військово-морських сил ЗСУ. Їм присвоїли назви "Ірпінь" та "Рені". Катери були передані естонською стороною, повідомляють ВМС України.

"Ірпінь" і "Рені" належать до катерів типу Patrol 18 WP від естонської компанії Baltic Workboats AS. Раніше це підприємство постачало швидкісні судна для українського підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба".

Patrol 18 WP спочатку проєктували як рятувальні, проте військово-морські сили Естонії оснастили їх великокаліберними кулеметами та використовують як патрульні.

Катери цього типу мають максимальну довжину 16,65 м, ширину — 5,42 м, осадку — 1,6 м.

Техніка оснащена двигунами Volvo Penta D13-1000, які дають змогу досягати максимальної швидкості до 33 вузлів (61 км/год).

У ВМС зазначили, що катери "Ірпінь" та "Рені" виконуватимуть бойові завдання у тому числі із захисту цивільного судноплавства.

Фото: ВМС

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