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В Венгрии во время ссоры убили украинца: подробности

16:57, 2 мая 2024
44-летний мужчина казахской национальности нанес несколько ножевых ранений 48-летнему украинцу, в результате чего тот умер.
В Венгрии во время ссоры убили украинца: подробности
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В Будапеште убит 48-летний украинец. Об этом пишет местное издание 24.hu.

Событие произошло 1 мая ночью. Правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из районов города поссорились двое мужчин, и один из них истекает кровью.

Выяснилось, что 44-летний мужчина казахской национальности после ссоры и драки нанес несколько ножевых ранений 48-летнему украинцу.

Мужчина получил серьезные ранения и скончался на месте. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "убийство". Злоумышленник был задержан.

Напомним, что ранее в Германии убили двух украинских военных.

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