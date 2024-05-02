Компания Apple получила $20 миллиардов за то, чтобы Google был основным поисковиком в Safari

Соглашение является одним из ключевых моментов в расследовании нелегальной монополизации рынка цифровой рекламы.

Компания Alphabet Inc., управляющая компанией Google, в 2022 году заплатила Apple $20 миллиардов за то, чтобы Google был основным поисковиком в браузере Safari. Об этом сообщает Bloomberg.

Это стало известно из судебных документов, раскрытых в рамках антимонопольного иска Минюста против Google. Соглашение является одним из ключевых моментов в расследовании нелегальной монополизации рынка цифровой рекламы.

Ранее обе компании пытались скрывать цену сделки.

Соглашение с Apple является одним из самых важных для Google и действует с 2002 года. Тогда Apple делала это совершенно бесплатно, однако впоследствии обе компании решили разделять доход.

По состоянию на май 2021 года компания платила миллиард долларов в месяц за то, чтобы поисковик и дальше оставался основным по умолчанию.

Из судебных документов стало известно, что Microsoft Corp., управляющая конкурирующей поисковой системой Bing, неоднократно пыталась убедить Apple использовать Bing по умолчанию в Safari и даже предлагала компании 90% дохода от рекламы.

В 2023 году главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла в суде рассказал, что компания была готова пойти на уступки, в том числе скрывать бренд Bing, — и все для того, чтобы Apple сделала ее поисковик стандартным в Safari.

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