Дмитрий Кулеба посоветовал США в разработках стратегий искать проблему со своей стороны, а не со стороны Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба посоветовал США чаще спрашивать себя, что они делают не так, если не могут помочь союзнику одержать верх.

Фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что американские союзники должны быть более амбициозными в вопросах, касающихся Украины. В интервью Foreign Policy он рассказал об основных принципах стратегии, которая считал бы целесообразной для США в контексте российско-украинской войны и поддержки Украины.

"Первое – будьте амбициозными. Если сразу занижать ожидания и начинать тем, что обычно называют "планом Б", то в результате вы и получите "план Б". Поэтому нужно начинать с "планом А", – сказал Кулеба.

Вторым пунктом министр порекомендовал не рассматривать Украину через призму американских отношений с рф.

Он отметил, что у США все еще есть идеи относительно того, что, независимо от исхода этой войны, стране нужно будет поддерживать отношения с россией, и поэтому лучше "не сжигать мосты".

"Но вы же не сможете достичь каких-то нормальных отношений с россией при президентстве путина, потому что он сделал свой выбор, и этот выбор – война. Если кто-то думает, что он разгоняет свой оборонпром только для войны против Украины – он совершенно ошибается. Поэтому считайте россию при правлении путина врагом", – сказал Кулеба.

Третьим пунктом министр иностранных дел Украины дал совет США по разработкам стратегий "искать проблему со своей стороны, а не со стороны Украины".

"Спрашивайте себя: "Что мы делаем не так, если не можем помочь союзнику одержать верх?". Если возлагать все бремя ответственности на Украину, это значит постоянно снимать ответственность с себя", - заявил Дмитрий Кулеба.

Также он подытожил, что "если российская ракета бьет по украинским энергетическим объектам и оставляет украинцев без электроэнергии, если она убивает гражданских – это потому, что кто-то не передал систему ПВО или перехватчики, чтобы Украина могла это предотвратить".

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