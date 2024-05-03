В США не видят, чтобы Китай хотел справедливого завершения войны в Украине – Джон Кирби

США приветствовали бы участие Китая в Саммите мира, однако не уверены, что Пекин хочет поддержать украинскую формулу мира.

США не видят, чтобы Китай намеревался принять украинскую формулу мира и работать над справедливым завершением войны россии против Украины. Об этом заявил советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет «Голос Америки».

Как писала «Судебно-юридическая газета», первый Саммит мира для Украины состоится 15–16 июня в Бюргенштоке, недалеко от швейцарского города Люцерн.

Кирби отметил, что США приветствуют участие Китая или любой другой страны, которая хотела бы присоединиться, чтобы помочь положить конец этой войне.

«И если Китай является страной, желающей помочь работать над справедливым миром и готова полностью уважать цели и задачи Президента Зеленского и его прерогативы, тогда, господи, мы поддержим это», - заявил Кирби. «Но я бы неправильно сказал, если бы говорил вам, что мы действительно видели, как Китай двигается в этом направлении – мы такого не видели».

В этой связи, добавил представитель администрации американского президента, США продолжают оказывать Украине военную помощь.

В то же время, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что американские союзники должны быть более амбициозными в вопросах, касающихся Украины. В интервью СМИ он рассказал об основных принципах стратегии, которую считал бы целесообразной для США в контексте войны и поддержки Украины.

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