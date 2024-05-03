У Києві посеред дороги з’явилося провалля, фото

Провалля з’явилося на вулиці Генерала Наумова.

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У четвер, 3 травня, на вулиці Генерала Наумова в Києві утворилося провалля, яке частково ускладнило рух транспорту. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Зазначається, що правоохоронці повідомили про подію відповідні служби та забезпечують безпеку дорожнього руху.

У поліції додали, що у зв'язку з проваллям дорожнього покриття на вулиці Генерала Наумова, частково ускладнений рух транспорту.

Раніше ми писали, що на Київщині мікроавтобус, який віз людей на роботу, провалився у провалля.

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