В Италии запретили йогу со щенками из соображений безопасности животных

В йоге теперь будут участвовать только взрослые собаки.

Источник фото: Puppy yoga

Министерство здравоохранения Италии приняло решение запретить проведение занятий по йоге со щенками. Согласно официальному сообщению, в этих занятиях должны участвовать только взрослые собаки с целью защиты их здоровья и безопасности посетителей. Об этом пишет BBC.

Министерство указало, что часто организаторы таких занятий используют щенков, "одалживая" их у заводчиков. Обычно эти животные свободно блуждают во время занятий, привлекаются к упражнениям по йоге и игре с посетителями. Однако, поскольку такие занятия могут влиять на самочувствие людей, их классифицируют как "терапию с помощью животных", и по закону только взрослые животные могут участвовать в этих мероприятиях.

Национальный совет по защите животных Италии выразил поддержку этого решения, подчеркивая, что йога со щенками может привести к физическому и психологическому стрессу для животных.

Эксперты также отметили, что использование щенков в таких занятиях может создавать риски для их благополучия, а также вызвать восхищение и приют среди посетителей. Такое решение вызвало волну возмущения среди тех, кто заинтересован в проведении таких занятий.

Теперь в Италии планируется проведение региональных проверок для соблюдения запрета на эти занятия. Эта новость стала важной темой для обсуждения как среди защитников животных, так и среди любителей йоги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.