Зеленский назначил Сергея Тюрина главой Хмельницкой ОГА

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Тюрина главой Хмельницкой ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина главой Хмельницкой областной государственной администрации. Соответствующий указ был подписан Главой государства 2 мая.

Сергей Тюрин был первым заместителем экс-председателя Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия с декабря 2020 года. После увольнения Гамалия в марте 2023 исполнял обязанности руководителя Хмельницкой ОВА.

До этого назначения он в 2019–2020 годах был адвокатом.

Тюрин получил высшее образование в 2021 году в Хмельницком институте регионального управления и права (правоведение, юрист).

Ранее сообщалось, что Правительство согласовало кандидатуру Сергея Тюрина на должность главы Хмельницкой ОГА.

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