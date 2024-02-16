Правительство согласовало кандидатуру Сергея Тюрина на должность главы Хмельницкой ОГА

С момента увольнения Сергея Гамалия обязанности руководителя исполнял первый заместитель Сергей Тюрин.

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Как мы писали ранее, в пятницу, 16 февраля, Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого принял ряд решений.

Среди вопросов, рассмотренных министрами, были и кадровые.

Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Кабинет Министров согласовал назначение Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации.

С момента увольнения Сергея Гамалия обязанности руководителя исполнял первый заместитель Сергей Тюрин. Теперь его назначение на должность официально согласовано.

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