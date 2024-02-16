Кабмин провел заседание – какие решения приняли 16 февраля

Внесены изменения в нормы питания военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований.

Источник фото: kmu.gov.ua

В пятницу, 16 февраля, Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого принял ряд решений.

Какие вопросы рассмотрели министры сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України»щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду». Законопроектом передбачено захист територій та обʼєктів природно-заповідного фонду України від негативного впливу внаслідок експлуатації механічних транспортних засобів та зменшення навантаження на зазначенні обʼєкти та території шляхом встановлення заборони проїзду механічних транспортних засобів через них (окрім доріг загального користування, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, автомобільних доріг на приватних територіях), із визначенням певних категорій осіб та транспортних засобів, яким дозволяється проїзд у межах цих територій та обʼєктів. Проектом Закону також пропонується доповнити класифікації заказників та памʼяток природи новими категоріями - «мікологічний заказник» та «мікологічна памʼятка природи» з метою поліпшення збереження рідкісних і зникаючих видів грибів.

– Внесено зміни до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади; Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації та Методики формування спроможних територіальних громад з метою приведення їх у відповідність із ЗУ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою», яким установлено, що населені пункти, які до дня набрання чинності цим Законом були віднесені до категорії міст, у тому числі міст республіканського в АРК, обласного, районного значення, з дня набрання чинності цим Законом відносяться до категорії міст. Приведено Типове положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації у відповідність до норм Бюджетного кодексу України та іншого бюджетного законодавства.

– Установлено, що Єдиний державний веб-портал цифрової освіти «Дія.Освіта» є модернізованим програмним продуктом Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія.Цифрова освіта». Внесено зміни до постанов КМУ від 14.03.2012 N 236 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування» та від 10.03.2021 N 184 «Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта» з метою оновлення веб-порталу цифрової освіти та розширення його функціоналу шляхом включення до його складових функціоналу «Модуль - «ІТ-студії».

– Внесено зміни до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 N 83. Включено до переліку 7 обʼєктів; виключено з переліку 1 обʼєкт, який належить до сфери управління Мінінфраструктури (державне підприємство «Дельта-Лоцман»), як такий, що припинений як юридична особа; приведено у відповідність до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань найменування 31 об’єкта та місцезнаходження 3 обʼєктів.

– Внесено зміни до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2016 N 1069. Доповнено пункт 17-1 переліку «Будівельні вироби» нормативно-правовим актом - Законом «Про надання будівельної продукції на ринку», дія якого поширюється на будівельні вироби, що підлягають державному ринковому нагляду, та уточнено найменування виду продукції, щодо якого здійснюється державний ринковий нагляд - «Будівельні вироби (продукція)». Установлено, що на період одночасної дії вимог пункту 3-1 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринку» та вимог Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), орган державного ринкового нагляду здійснює ринковий нагляд щодо відповідності будівельних виробів (продукції) вимогам технічного регламенту, відповідно до якого таку продукцію було виготовлено та введено в обіг.

– Внесено зміни до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою КМУ від 29.03.2002 N 426, з метою приведення їх у відповідність до ЗУ від 10.08.2023 N 3322-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо матеріально-технічного забезпечення заходів у сфері цивільного захисту», та надання права забезпечити харчуванням працівників органів та підрозділів цивільного захисту, які відряджаються за межі гарнізону для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та державного рівня.

– Затверджено, відповідно до частини девʼятої статті 18-1 ЗУ «Про насіння і садивний матеріал», Порядок здійснення постійного моніторингу діяльності органу з оцінки відповідності щодо дотримання вимог Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва. Порядок визначає механізм здійснення Мінагрополітики постійного моніторингу діяльності органу з оцінки відповідності щодо дотримання ним вимог ЗУ «Про насіння і садивний матеріал» та виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва, із встановлення відповідності насіння і садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва шляхом визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу та видачі сертифікатів, що засвідчують сортові, посівні якості насіння, сертифікатів, що засвідчують сортові, товарні якості садивного матеріалу, шляхом проведення аналізу звіту про виконання функцій, на які уповноважено орган з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, а також скарг субʼєктів господарювання щодо порушень органом з оцінки відповідності вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

– Затверджено Положення про функціонування освітнього мобільного додатка «Мрія», що визначає основні завдання, функціональні можливості, складові, механізм функціонування та субʼєктів освітнього мобільного додатка «Мрія», процедуру надання доступу до нього, а також порядок використання унікального загальнодержавного ідентифікатора учасника освітнього процесу (Мрія-ID). Внесено зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженого постановою КМУ від 04.12.2019 N 1137, та Положення про програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту», затвердженого постановою КМУ від 02.12.2021 N 1255, з метою належної технічної реалізації функціонування освітнього мобільного додатка «Мрія».

– Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, затвердженого постановою КМУ від 25.11.2015 N 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України», в частині здійснення розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках зазначеної кредитної програми на 2024 рік. Викладено у новій редакції Додаток 1 «Розподіл у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами», яким передбачено здійснити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 2 млрд. 346 млн. 552 тис. грн на реалізацію проектів відновлення об’єктів соціальної та критичної інфраструктури у 2024 р.

– Передбачено введення в промислову експлуатацію Електронного реєстру спортивних споруд з 01.05.2024. Затверджено Порядок ведення Електронного реєстру спортивних споруд, що визначає основні завдання Електронного реєстру спортивних споруд, процедуру його ведення та адміністрування, внесення інформації до зазначеного Реєстру, а також інші питання його функціонування.

– Внесено зміни до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах щодо визначення повноважень командирам військових частин стосовно списання військового майна під час воєнного стану своїми наказами незалежно від номенклатури служб забезпечення, а також повноваження відповідних посадових осіб щодо розгляду та затвердження єдиного акта списання, з урахуванням умов визначених частиною пʼятою-сьомою статті 4 ЗУ «Про правовий режим майна у Збройних Силах України».

– Схвалено проект Додаткової угоди Nº 2 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування заходу «Підтримка громадянського суспільства та культури». Додатковою угодою передбачено подовження до липня 2024 року період виконання Угоди про фінансування заходу «Підтримка громадянського суспільства та культури» для завершення фінансування Європейським Союзом проектів, спрямованих на залучення організацій громадянського суспільства (ОГС) до участі у формуванні політики та реалізації загального процесу реформування в Україні, а також на посилення спроможності закладів культури у сприянні соціальному та економічному розвитку.

– Схвалено Концепцію Державної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року. Концепція визначає напрями діяльності у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, шляхи та способи щодо вирішення основних проблем у цій сфері, та спрямована на комплексне вирішення проблемних питань, зокрема, в культурній, освітній, соціальній сфері та сфері безпеки і оборони України.

– Затверджено план пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, реалізація якого забезпечить послідовність виконання пріоритетних завдань Уряду з відновлення та розвитку України.

– Передано цілісний майновий комплекс Гайворонського політехнічного фахового коледжу у спільну власність територіальних громад Кіровоградської області, що сприятиме ефективному управлінню зазначеним закладом та покращенню надання освітніх послуг населенню.

– Здійснено розподіл у 2024 році залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого були кошти, отримані у 2023 році на рахунок для задоволення потреб охорони здоровʼя, відкритий Міністерству охорони здоровʼя в Національному банку, шляхом установлення Міністерству охорони здоровʼя за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків у сумі 198 млн. 825,29 тис. гривень (з них видатки споживання - у сумі 38 млн. 968,46 тис. гривень, видатки розвитку - у сумі 159 млн. 856,83 тис. гривень) за новою бюджетною програмою для закупівлі медичних виробів (зокрема дороговартісного медичного обладнання), спеціалізованих санітарних транспортних засобів і послуг з технічного огляду, експертизи, перевірки технічного стану та випробувань. Установлено, що за новою вищезазначеною бюджетною програмою головним розпорядником коштів державного бюджету та відповідальним виконавцем є Міністерство охорони здоровʼя, одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство «Медичні закупівлі України», що належить до сфери управління Міністерства охорони здоровʼя.

– Здійснено розподіл у 2024 році залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження субвенції за кодом класифікації доходів бюджету 41011100 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності», у загальному обсязі 1 млрд 396 млн 570 тис. гривень, з них: Міністерству оборони 1 млрд 296 млн 570 тис. гривень (за програмою «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» 193 млн 93,5 тис. гривень та за програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» - 1 млрд 103 млн 476,5 тис. гривень); Міністерству внутрішніх справ (для Національної гвардії) за програмою «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України» - 100 млн гривень.

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