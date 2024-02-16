Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь, – правки Комітету

Комітет ВР з питань освіту рекомендує прибрати з законопроекту про мобілізацію норми щодо позбавлення права аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб, на відстрочку від призову.

На 24 посади дисциплінарних інспекторів ВРП претендують 389 кандидатів

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 135 кандидатів, а на посаду керівника – 15.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

Справи щодо цивільної дієздатності та про встановлення юридичних фактів лідирують серед категорій, в яких було найбільше скасувань Касаційним цивільним судом у 2023 році

75% скасувань було у справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, та 75% - у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

  1. В Україні

Уряд погодив кандидатуру Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької ОДА

15:42, 16 лютого 2024
З моменту звільнення Сергія Гамалія обов’язки очільника виконував перший заступник Сергій Тюрін.
Уряд погодив кандидатуру Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької ОДА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як ми писали раніше, у п’ятницю, 16 лютого, Кабінет Міністрів України провів засідання під час якого ухвалив низку рішень.

Серед питань, які розглянули міністри, були і кадрові.

Про це повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Кабінет Міністрів погодив призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації.

З моменту звільнення Сергія Гамалія обов’язки очільника виконував перший заступник Сергій Тюрін. Тепер його призначено на посаду офіційно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду