Уряд погодив кандидатуру Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької ОДА

З моменту звільнення Сергія Гамалія обов’язки очільника виконував перший заступник Сергій Тюрін.

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Як ми писали раніше, у п’ятницю, 16 лютого, Кабінет Міністрів України провів засідання під час якого ухвалив низку рішень.

Серед питань, які розглянули міністри, були і кадрові.

Про це повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Кабінет Міністрів погодив призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації.

З моменту звільнення Сергія Гамалія обов’язки очільника виконував перший заступник Сергій Тюрін. Тепер його призначено на посаду офіційно.

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