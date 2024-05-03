Google Фото будет автоматически фильтровать снимки людей, которых хочется забыть

Пользователи могут блокировать каждую отдельную фотографию с нежелательными людьми.

Google Фото работает над функцией, которая будет скрывать фотографии с людьми, которых пользователь не хочет видеть. Об этом сообщает «The Verge».

Согласно найденной функции одним из пользователей, в скором времени может появиться опция «Показывать меньше», которая автоматически будет фильтровать фотографии с конкретными лицами, хотя все равно будет включать их в групповые фотографии.

Отмечается, что в настоящее время пользователи могут блокировать каждую отдельную фотографию с нежелательными людьми.

Иточник фото: twitter.com/AssembleDebug

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