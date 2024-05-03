Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Журналістів допустять до кулуарів Верховної Ради, але 20-30 людей, і лише верифікованих, а стосовно права знімати телефони депутатів потрібна окрема розмова – Ярослав Юрчишин

11:53, 3 травня 2024
Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що до кулуарів парламенту можна допустити журналістів, але лише 20-30 «верифікованих», а також необхідно обговорити питання можливості зйомки телефонів депутатів під час засідання.
Журналістів допустять до кулуарів Верховної Ради, але 20-30 людей, і лише верифікованих, а стосовно права знімати телефони депутатів потрібна окрема розмова – Ярослав Юрчишин
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин повідомив, що впродовж місяця після Великодня журналісти зможуть повернутися до роботи у кулуарах Верховної Ради.

Разом з тим, це буде 20-30 людей – представників, як зазначив Юрчишин, верифікованих медіа. Так, за його словами, наразі у списку акредитованих до повномасштабного вторгнення журналістів є ті, по кому є кримінальні провадження, а когось підозрюють у виправданні російської агресії, тому треба провести переакредитацію.

Також Ярослав Юрчишин зазначив, що варто окремо поставити питання стосовно приватності народних депутатів, зокрема стосовно права журналістів знімати телефон народного депутата під час засідання.

«Немає ніде в законодавстві України права комусь заглядати в телефон, ліжко чи інший приватний простір. Недоторканність цього простору гарантується державою. Тому голосні заяви на зразок «брався – роздягайся і показуй що там в тебе»до демократії чи доступу до інформації мають таке ж відношення як руснява пропаганда до свободи слова.

Тому коли ми говоримо про повернення журналістів до Верховної Ради, ми не говоримо про повернення практики оцінки, хто в що вдягнений, що, хто, які фото розглядає. На жаль, це теж буде. Але це не про свободу преси чи слова і не про підзвітність публічних осіб. Це, насправді, нищення стандартів етики. Прикро, коли популістично намагаються підмінити поняття.

Пишу як публічна особа, приватність якої була порушена ще до набуття статусу. Колись, попереднє скликання парламенту, зобов'язало антикорупційних активістів подавати декларації. Звісно ЄС натиснув і цю діч скасували. Але статтю про сільський будинок площа якого порахована в сантиметрах (бо 70 кв метрів виглядало не спокусливо) досі можна знайти в Інтернеті», - підкреслив Ярослав Юрчишин у своєму дописі у соцмережах.

В свою чергу, народний депутат від «ЄС» Ольга Червакова пояснила, що є ідея створити орган саморегулювання, що відпрацює критерії верифікованих для отримання акредитації в Раду медіа.

«Ми напрацювали механізм «відсіювання» журналістів від не-журналістів ще в минулому скликанні. На першому етапі має бути створена «Громадська рада парламентських кореспондентів», за якою буде вирішальний голос.

На імплементаційному рівні, звісно, доведеться анулювати всі старі акредитації і перевантажити всю систему» - пояснила вона.

Втім, наразі невідомо, чи йдеться допуск до журналістів до засідань комітетів Верховної Ради, де, власне, і вирішується доля того чи іншого законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Журналістів допустять до кулуарів Верховної Ради, але 20-30 людей, і лише верифікованих, а стосовно права знімати телефони депутатів потрібна окрема розмова – Ярослав Юрчишин

Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що до кулуарів парламенту можна допустити журналістів, але лише 20-30 «верифікованих», а також необхідно обговорити питання можливості зйомки телефонів депутатів під час засідання.

Директор заводу не виконав частковий наряд і не надав транспортний засіб на вимогу, за що отримав від ТЦК штраф 8500 грн

Апеляційний адміністративний суд розглянув справу щодо накладення на директора ТОВ за невиконання військово-транспортного обов`язку штрафу 8500 грн.

Чоловік не повідомив ТЦК, що став студентом, хоча про зміну цих персональних даних належало повідомити ТЦК в 7-денний строк – що вирішив суд

Наявність у студента права на відстрочку не звільняє його від виконання обов`язків, передбачених законом про мобілізацію – постанова Шостого апеляційного адмінсуду.

Межу для кримінальної караності крадіжки пропонують підвищити з 302 грн до 4542 грн

Народні депутати пропонують, аби кримінальна відповідальність за крадіжку наставала, якщо сума вкраденого більша 4542 грн.

Навіть якщо житло чи земля мають іншого власника, це не дає права службовим особам входити на ці об’єкти без дозволу фактичного володільця за межами законних процедур – ВС

Службові особи міської ради та директор КП шляхом зняття загороджувальної сітки через сусіднє подвір’я незаконно проникли у володіння особи– садибу та протиправно провели огляд земельної ділянки – що вирішив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Вітюк
    Інна Вітюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олексій Огурцов
    Олексій Огурцов
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Федорчук
    Андрій Федорчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Шевченко
    Наталія Шевченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва