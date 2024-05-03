Журналістів допустять до кулуарів Верховної Ради, але 20-30 людей, і лише верифікованих, а стосовно права знімати телефони депутатів потрібна окрема розмова – Ярослав Юрчишин

Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що до кулуарів парламенту можна допустити журналістів, але лише 20-30 «верифікованих», а також необхідно обговорити питання можливості зйомки телефонів депутатів під час засідання.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин повідомив, що впродовж місяця після Великодня журналісти зможуть повернутися до роботи у кулуарах Верховної Ради.

Разом з тим, це буде 20-30 людей – представників, як зазначив Юрчишин, верифікованих медіа. Так, за його словами, наразі у списку акредитованих до повномасштабного вторгнення журналістів є ті, по кому є кримінальні провадження, а когось підозрюють у виправданні російської агресії, тому треба провести переакредитацію.

Також Ярослав Юрчишин зазначив, що варто окремо поставити питання стосовно приватності народних депутатів, зокрема стосовно права журналістів знімати телефон народного депутата під час засідання.

«Немає ніде в законодавстві України права комусь заглядати в телефон, ліжко чи інший приватний простір. Недоторканність цього простору гарантується державою. Тому голосні заяви на зразок «брався – роздягайся і показуй що там в тебе»до демократії чи доступу до інформації мають таке ж відношення як руснява пропаганда до свободи слова.

Тому коли ми говоримо про повернення журналістів до Верховної Ради, ми не говоримо про повернення практики оцінки, хто в що вдягнений, що, хто, які фото розглядає. На жаль, це теж буде. Але це не про свободу преси чи слова і не про підзвітність публічних осіб. Це, насправді, нищення стандартів етики. Прикро, коли популістично намагаються підмінити поняття.

Пишу як публічна особа, приватність якої була порушена ще до набуття статусу. Колись, попереднє скликання парламенту, зобов'язало антикорупційних активістів подавати декларації. Звісно ЄС натиснув і цю діч скасували. Але статтю про сільський будинок площа якого порахована в сантиметрах (бо 70 кв метрів виглядало не спокусливо) досі можна знайти в Інтернеті», - підкреслив Ярослав Юрчишин у своєму дописі у соцмережах.

В свою чергу, народний депутат від «ЄС» Ольга Червакова пояснила, що є ідея створити орган саморегулювання, що відпрацює критерії верифікованих для отримання акредитації в Раду медіа.

«Ми напрацювали механізм «відсіювання» журналістів від не-журналістів ще в минулому скликанні. На першому етапі має бути створена «Громадська рада парламентських кореспондентів», за якою буде вирішальний голос.

На імплементаційному рівні, звісно, доведеться анулювати всі старі акредитації і перевантажити всю систему» - пояснила вона.

Втім, наразі невідомо, чи йдеться допуск до журналістів до засідань комітетів Верховної Ради, де, власне, і вирішується доля того чи іншого законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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