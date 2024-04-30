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Чоловіки за кордоном отримають доступ до подачі нових заяв на консульські послуги за умови уточнення військово-облікових даних – МЗС надало додаткові роз’яснення

20:13, 30 квітня 2024
Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання консульських послуг, він матиме таку можливість – МЗС.
Чоловіки за кордоном отримають доступ до подачі нових заяв на консульські послуги за умови уточнення військово-облікових даних – МЗС надало додаткові роз’яснення
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Міністерство закордонних справ вирішило розвінчати міфи та пояснити факти щодо рішення про тимчасове призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.

Зокрема, стосовно закидів про несправедливість такого ставлення, коли чоловіки мобілізаційного віку знаходяться за кордоном або на законних підставах, або виїхали вимушено, у МЗС підкреслили, що рішення лише тимчасово призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до доопрацювання механізмів уточнення військово-облікових даних відповідно до вимог законодавства.

Після вступу в дію нових механізмів, кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном.

Нижче наводимо відповідні пояснення МЗС.

Міф №1: Рішення позбавило всіх чоловіків за кордоном доступу до консульських послуг.

Правда: Рішення стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, і тимчасово призупиняє прийом від цієї категорії громадян нових заяв на обмежений період часу. 

Після завершення цього періоду, прийом заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства. 

Після 23 квітня закордонні дипломатичні установи України фіксують зменшення кількості нових заяв на рівні від 20% до 25%, що свідчить про те, що йдеться лише про тимчасову технічну паузу для певної категорії громадян України, а не всіх чоловіків чи всіх українців.  

Під час технічної паузи в прийомі нових заяв державні установи доопрацьовують  механізми військово-облікової роботи для врахування норм нового закону. 

Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами. 

Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення.

Міф №2: Після вказаного рішення чоловіки призовного віку за кордоном позбавлені консульської опіки, зокрема у разі надзвичайних ситуацій.

Правда: Зазначене рішення жодним чином не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо).

У таких випадках консульські працівники надають в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі всім громадянам України, жінкам і чоловікам будь-якого віку та безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей. 

Українські консули працюють 24/7, аби жоден громадянин, якого спіткала біда за кордоном, не залишився без допомоги. Закликаємо звертатися у таких випадках за телефонами “гарячих ліній” (лише у разі надзвичайних ситуацій): (лінк на контакти)

Міф №3: Це рішення неконституційне, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності.

Правда: Захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС.

Технічна пауза в прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку зумовлена необхідністю підготовки до вступу в дію нових правил надання консульських послуг для цієї категорії громадян в зв’язку зі вступом в дію нового закону про мобілізацію.

Йдеться не про припинення надання послуг як таких, а лише про тимчасове призупинення прийому нових заяв на отримання консульських послуг. Таке рішення було вимушеним, оскільки строк їхнього розгляду може перевищувати термін вступу в дію нового законодавства. Мета — забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах змін в законодавчій базі.

Термін призупинення прийому нових заяв  продиктований часом, який необхідний для внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій, а також актуалізації підзаконних нормативних актів після ухвалення нового закону.

Міф №4: Рішення раптово зупинило надання консульських послуг всім чоловікам призовного віку за кордоном.

Правда: Всі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року в закордонних дипломатичних установах, розглядаються та опрацьовуються консульськими установами в повному обсязі, у тому числі подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Тому про жодну раптовість не йдеться, адже заяви, які вже були в роботі, продовжили опрацьовуватися. Тимчасово призупинений лише прийом нових заяв від окремої категорії громадян для уточнення механізмів надання консульських послуг згідно з ухваленим новим законом.

Міф №5: Рішення несправедливе щодо низки випадків, коли чоловіки мобілізаційного віку знаходяться за кордоном або на законних підставах, або виїхали вимушено та не втікали від свого обов’язку захищати Батьківщину.

Правда: Рішення лише тимчасово призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до доопрацювання механізмів уточнення військово-облікових даних відповідно до вимог законодавства.

Після вступу в дію нових механізмів, кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном.

Крім того, МЗС працює над пакетом модернізації надання консульських послуг для громадян України, який загалом спростить доступ усіх категорій громадян до консульського обслуговування, скоротить час процедур і дозволить вирішити низку проблем, пов’язаних із підвищеним попитом внаслідок збільшення кількості громадян за кордоном з 2022 року. 

Міф №6: Це рішення порушує міжнародні конвенції щодо захисту прав людини.

Правда: Рішення тимчасове і стосується лише прийому нових заяв. Після уточнення механізмів втілення нового закону, прийом заяв відновиться. Про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг.

Автор: Наталя Мамченко

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