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Рада Європи почала підготовку трибуналу щодо злочинів рф проти України

19:55, 30 квітня 2024
Генеральний секретар Ради Європи має підготувати документи для сприяння консультаціям у Основній групі щодо Трибуналу.
Рада Європи почала підготовку трибуналу щодо злочинів рф проти України
Джерело фото: coe.int
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Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення щодо підготовки документів, які можуть сприяти укладанню угоди з Україною про створення спеціального трибуналу для розгляду злочину російської агресії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

«Це важливе рішення доручає генеральному секретарю РЄ підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Ключовій групі з питань трибуналу та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про його фактичне створення», - додав Кулеба.

Крім того, він підкреслив, що рішення Комітету міністрів Ради Європи також затверджує подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо фінансування такого трибуналу. «Це важливий практичний крок на шляху до створення трибуналу. Кожен такий крок наближає нас до доведення невідворотності покарання за злочин агресії проти України», - підкреслив глава українського МЗС.

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