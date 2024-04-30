Совет Европы начал подготовку трибунала по преступлениям рф против Украины

Генеральный секретарь Совета Европы должен подготовить документы для содействия консультациям в Основной группе по Трибуналу.

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Комитет министров Совета Европы принял решение о подготовке документов, которые могут способствовать заключению соглашения с Украиной о создании специального трибунала для рассмотрения преступления российской агрессии. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Это важное решение поручает генеральному секретарю СЕ подготовить необходимые документы для содействия консультациям в Ключевой группе по вопросам трибунала и потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о его фактическом создании", - добавил Кулеба.

Кроме того, он подчеркнул, что решение Комитета министров Совета Европы также утверждает дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением о финансировании такого трибунала. "Это важный практический шаг на пути к созданию трибунала. Каждый такой шаг приближает нас к доказательству неотвратимости наказания за преступление агрессии против Украины", - подчеркнул глава украинского МИД.

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