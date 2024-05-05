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У німецькому Гессені підтримали ідею з поверненням військовозобов'язаних чоловіків в Україну

18:28, 5 травня 2024
У Німеччині також почнуть обговорювати, що робити з українськими чоловіками мобілізаційного віку
У німецькому Гессені підтримали ідею з поверненням військовозобов'язаних чоловіків в Україну
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Земельні уряди Німеччини повинні допомогти Україні з поверненням чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення росії. Про це заявив міністр внутрішніх справ федеральної німецької землі Гессен Роман Посек телеканалу ARD, передає газета Tagesspiegel.

Він зазначив, що країна має допомогти Україні з набором до війська, і така допомога також може передбачати «нашу допомогу в тому, щоб Україна могла використовувати чоловіків, які втекли за кордон, але можуть бути задіяні у війні».

При цьому Посек зауважив, що важливо «підтримати обороноздатність України», але водночас треба зберегти за Німеччиною статус безпечного прихистку для біженців.

У телеканалі ARD додають, що федеральні землі та Федеральне МВС Німеччини з 7 травня почнуть обговорення того, що робити з українськими чоловіками мобілізаційного віку, аби досягти загальнонаціонального рішення.

Нагадаємо, в ОП розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

Раніше МЗС України повідомило, що чоловіки за кордоном отримають доступ до подачі нових заяв на консульські послуги за умови уточнення військово-облікових даних.

Також ми писали, що у польському МЗС вважають, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян.

При цьому, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. 

Додамо, у МВС Естонії заявили, що не висилатимуть українських чоловіків з недійсними паспортами.

Крім того, у Чехії не підтримують тих українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову. 

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