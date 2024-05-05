У німецькому Гессені підтримали ідею з поверненням військовозобов'язаних чоловіків в Україну

У Німеччині також почнуть обговорювати, що робити з українськими чоловіками мобілізаційного віку

Земельні уряди Німеччини повинні допомогти Україні з поверненням чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення росії. Про це заявив міністр внутрішніх справ федеральної німецької землі Гессен Роман Посек телеканалу ARD, передає газета Tagesspiegel.

Він зазначив, що країна має допомогти Україні з набором до війська, і така допомога також може передбачати «нашу допомогу в тому, щоб Україна могла використовувати чоловіків, які втекли за кордон, але можуть бути задіяні у війні».

При цьому Посек зауважив, що важливо «підтримати обороноздатність України», але водночас треба зберегти за Німеччиною статус безпечного прихистку для біженців.

У телеканалі ARD додають, що федеральні землі та Федеральне МВС Німеччини з 7 травня почнуть обговорення того, що робити з українськими чоловіками мобілізаційного віку, аби досягти загальнонаціонального рішення.

Нагадаємо, в ОП розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

Раніше МЗС України повідомило, що чоловіки за кордоном отримають доступ до подачі нових заяв на консульські послуги за умови уточнення військово-облікових даних.

Також ми писали, що у польському МЗС вважають, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян.

При цьому, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Додамо, у МВС Естонії заявили, що не висилатимуть українських чоловіків з недійсними паспортами.

Крім того, у Чехії не підтримують тих українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.