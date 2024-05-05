В немецком Гессене поддержали идею с возвращением военнообязанных мужчин в Украину

В Германии также начнут обсуждать, что делать с украинскими мужчинами мобилизационного возраста.

Земельные правительства Германии должны помочь Украине с возвращением мужчин мобилизационного возраста, уехавших из Украины после полномасштабного вторжения россии. Об этом заявил министр внутренних дел федеральной германской земли Гессен Роман Посек телеканалу ARD, передает газета Tagesspiegel.

Он отметил, что страна должна помочь Украине с набором в армию, и такая помощь также может предусматривать «нашу помощь в том, чтобы Украина могла использовать мужчин, которые сбежали за границу, но могут быть задействованы в войне».

При этом Посек отметил, что важно «поддержать обороноспособность Украины», но в то же время следует сохранить за Германией статус безопасного убежища для беженцев.

В телеканале ARD добавляют, что федеральные земли и Федеральное МВД Германии с 7 мая начнут обсуждение того, что делать с украинскими мужчинами мобилизационного возраста для достижения общенационального решения.

Напомним, в ОП рассчитывают на «общеевропейское решение» о возвращении военнообязанных мужчин в Украину.

Ранее в МИД Украины сообщили, что мужчины за рубежом получат доступ к подаче новых заявлений на консульские услуги при уточнении военно-учетных данных.

Добавим, в польском МИД считают, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан.

При этом, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за рубежа.

Добавим, в МВД Эстонии заявили, что не будут высылать украинских мужчин с недействительными паспортами.

Кроме того, в Чехии не поддерживают тех украинских мужчин, которые пытаются уйти от военного призыва.

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