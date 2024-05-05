Евросоюз наложит санкции на медиаресурс Voice of Europe Медведчука

Виктор Медведчук также может попасть в санкционный список ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова сообщила, что ЕС наложит санкции на медиаплатформу Voice of Europe, которую связывают с Виктором Медведчуком. Ранее сервис разоблачили в причастности к попытке российского вмешательства в выборы в Европарламент, передает Seznam Zpravy.

По словам Юровой, ограничения по Voice of Europe войдут в 14-й пакет европейских санкций против россии, над которыми уже ведется работа в Евросоюзе.

Также в санкционный список могут попасть Виктор Медведчук и его соратник Артем Марчевский, который и является руководителем Voice of Europe. Сейчас с таким предложением выступает Чехия.

Юрова также добавила, что пока не знает, попадут ли Медведчук и Марчевский под санкции, но Voice of Europe точно будет в 14 санкционном пакете.

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