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Конфликт со стрельбой возле ТЦК: на Закарпатье хулиганы восстановили поврежденное имущество

17:34, 5 мая 2024
Участники хулиганских событий признали свою вину и за свой счет и силами восстановили поврежденные забор и ворота.
Конфликт со стрельбой возле ТЦК: на Закарпатье хулиганы восстановили поврежденное имущество
Фото: facebook.com/zkotck
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Как известно, 3 мая в Закарпатье произошел конфликт со стрельбой возле ТЦК.

5 мая Закарпатский ОТЦК и СП сообщил, что участники хулиганских событий восстановили поврежденный забор и ворота.

«Медиапространством Украины разлетелась информация о недопустимых действиях представителей ромской национальности возле одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Закарпатья, которые состоялись третьего мая», - заявили в ТЦК.

Там отмечают, что участники этих хулиганских событий признали свою вину и за свои средства и силами восстановили поврежденный забор и ворота 1-го отдела Береговского РТЦК и СП (Виноградов).

Виновники происшествия признали, что действовали слишком эмоционально, бездумно, агрессивно и антигосударственно. Все должно решаться в правовом поле, добавили в ТЦК.

Фото: facebook.com/zkotck

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