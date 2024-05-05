Конфлікт зі стріляниною біля ТЦК: на Закарпатті хулігани відновили пошкоджене майно

Учасники хуліганських подій визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджені паркан та ворота.

Фото: facebook.com/zkotck

Як відомо, 3 травня на Закарпатті стався конфлікт зі стріляниною біля ТЦК.

5 травня Закарпатський ОТЦК та СП повідомив, що учасники хуліганських подій відновили пошкоджений паркан та ворота.

«Медіапростором України розлетілась інформація про неприпустимі дії представників ромської національності біля одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Закарпаття, що відбулися третього травня», - заявили у ТЦК.

Там зазначають, що учасники цих хуліганських подій визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП (м.Виноградів).

Винуватці події визнали, що діяли занадто емоційно, бездумно, агресивно та антидержавницькі. Все повинно вирішуватися в правовому полі, додали у ТЦК.

Фото: facebook.com/zkotck

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