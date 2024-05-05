Кабмін вніс зміни до процедури розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Зміни дають можливість розширити Національний перелік лікарських засобів новими, ефективними, безпечними та якісними препаратами, які наявні в останній редакції документа.

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що уряд затвердив зміни до механізму доповнення Національного переліку лікарськими засобами, які наявні в останній редакції Базового переліку основних лікарських засобів, рекомендованого ВООЗ без проведення оцінки медичних технологій.

WHO Model List of Essential Medicines — один із ключових документів, яким керуються країни під час вибору медичної продукції, що повинна задовольняти першочергові потреби населення, бути якісною, широкодоступною та прийнятною за ціноутворенням для всіх рівнів системи охорони здоров’я. Базовий перелік лікарських засобів періодично оновлюється Всесвітньою організацією охорони здоров’я з урахуванням нових передових препаратів, які спрямовані на лікування від різних захворювань, у тому числі й тяжких, як, наприклад, онкологічні.

Зміни дають можливість розширити Національний перелік лікарських засобів новими, ефективними, безпечними та якісними препаратами, які наявні в останній редакції документа. Для забезпечення населення такими ліками за рахунок бюджетних коштів програму реімбурсації «Доступні ліки» буде розширено новими сучасними препаратами, які наявні сьогодні в переліку ВООЗ. Це дозволить пацієнтам отримати такі препарати безоплатно або з частковою доплатою.

Ліки, які будуть додаватися до списку, мають бути представлені на фармринку України не менш як чотирма різними виробниками. Врахування кількості виробників забезпечуватиме дотримання принципу збалансованості, що сприятиме:

— збільшенню доступності медичних препаратів шляхом нарощування кількості фармацевтичних виробників, що, відповідно, стимулюватиме конкуренцію на фармринку України;

— зниженню цін на лікарські засоби;

— збільшенню показників затребуваності та актуальності медпрепаратів;

— зниженню ризиків дефіциту відповідних ліків на фармацевтичному ринку, зокрема, в період дії воєнного чи надзвичайного стану;

— розвитку фармацевтичних інновацій.

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