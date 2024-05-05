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Кабмин внес изменения в процедуры расширения Национального перечня основных лекарственных средств

19:04, 5 мая 2024
Изменения позволяют расширить Национальный перечень лекарственных средств новыми, эффективными, безопасными и качественными препаратами, имеющимися в последней редакции документа.
Кабмин внес изменения в процедуры расширения Национального перечня основных лекарственных средств
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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что правительство утвердило изменения в механизм дополнения Национального перечня лекарственными средствами, имеющимися в последней редакции Базового перечня основных лекарственных средств, рекомендованного ВОЗ без проведения оценки медицинских технологий.

WHO Model List of Essential Medicines — один из ключевых документов, руководимых странами при выборе медицинской продукции, которая должна удовлетворять первоочередные потребности населения, быть качественной, широкодоступной и приемлемой по ценообразованию для всех уровней системы здравоохранения. Базовый перечень лекарственных средств периодически обновляется Всемирной организацией здравоохранения с учетом новых передовых препаратов, направленных на лечение от различных заболеваний, в том числе тяжелых, как, например, онкологические.

Изменения позволяют расширить Национальный перечень лекарственных средств новыми, эффективными, безопасными и качественными препаратами, имеющимися в последней редакции документа. Для обеспечения населения таким лекарством за счет бюджетных средств программа реимбурсации «Доступные лекарства» будет расширена новыми современными препаратами, имеющимися сегодня в перечне ВОЗ. Это позволит пациентам получить такие препараты бесплатно или с частичной доплатой.

Лекарства, которые будут добавляться в список, должны быть представлены на фармрынке Украины не менее чем четырьмя разными производителями. Учет количества производителей будет обеспечивать соблюдение принципа сбалансированности, что будет способствовать:

- увеличению доступности медицинских препаратов путем наращивания количества фармацевтических производителей, что, соответственно, будет стимулировать конкуренцию на фармрынке Украины;

- снижению цен на лекарственные средства;

- увеличению показателей востребованности и актуальности медпрепаратов;

- снижению рисков дефицита соответствующих лекарств на фармацевтическом рынке, в частности, в период действия военного или чрезвычайного положения;

- развития фармацевтических инноваций.

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