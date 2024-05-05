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Как получить компенсацию от государства за поврежденное жилье без документов на право собственности: подробности

23:59, 5 мая 2024
В случае если жилье не было зарегистрировано в Госреестре, придется обращаться в суд.
Как получить компенсацию от государства за поврежденное жилье без документов на право собственности: подробности
Источник фото: Главком
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Многим владельцам поврежденного или разрушенного жилья для получения компенсации «еВідновлення» приходится обращаться в суд. Эта ситуация возникает в случаях, когда жилье не было зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимость (ГРВП), а правоустанавливающие документы были потеряны. Однако, владельцам не стоит бояться судебных процессов, поскольку положительные решения по подобным делам выносятся в большинстве случаев.

Об этом сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, ссылаясь на рекомендации «О совершенствовании процедур подтверждения права собственности на уничтоженную или поврежденную недвижимость».

Она отметила, что судебный процесс в подобных случаях обычно длится до трех месяцев, а для положительного решения необходим минимальный объем доказательств. Обычно суды принимают положительное решение, если владелец может подтвердить существование правоустанавливающего документа.

Елена Шуляк также отметила актуальность судебного пути для подтверждения права собственности на недвижимое имущество в случаях, когда человек потерял документ на жилье, полученное до 2013 года, или когда в Государственном реестре прав на недвижимость отсутствуют сведения о праве собственности.

Шуляк также отметила, что подобные дела рассматриваются судами типично, используя стандартные материалы. Положительное решение в суде является подтверждением существования права собственности на имущество, полученное ранее на законных основаниях.

Компенсация «еВідновлення» пока не распространяется на имущество, расположенное на временно оккупированных территориях. Однако даже в 2023 году владельцы такого имущества обращались в суд с намерением получить компенсацию, и в 9 случаях суды приняли решение в пользу истцов.

Эти данные свидетельствуют о том, что пострадавшие владельцы имущества активно пытаются предусмотреть верификацию собственности на поврежденное или уничтоженное жилье.

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