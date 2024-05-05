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Как подтвердить период работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории: разъяснение

19:22, 5 мая 2024
В ПФ отметили, что трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж работы за период до проведения персонифицированного учета.
Как подтвердить период работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории: разъяснение
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило порядок подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории.

Основным документом, подтверждающим стаж работы за период до проведения персонифицированного учета, является трудовая книжка.

При отсутствии документов о стаже работы и невозможности их получения в случае когда предприятия, учреждения, организации или их правопреемники размещаются (размещались) на временно оккупированной российской федерацией территории Украины, в зоне проведения боевых действий, стаж работы устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей (постановление КМУ от 12.08.1993 №637).

Свидетелями могут быть лица, которые знали заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации (в том числе колхозе) или в одной системе и имели документы о своей работе за время, в отношении которого они подтверждают работу заявителя.

Если в трудовой книжке есть записи с исправлением или недостоверные или неточные записи о периодах работы до 1 января 2004 года, — подтверждение периодов работы на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на временно оккупированной территории, осуществляется Комиссиями по подтверждению стажа работы, что дает право на назначение пенсии, созданными при главных управлениях Пенсионного фонда Украины (постановление правления ПФУ от 10.11.2006 г. № 18-1).

Для подтверждения периодов работы на временно оккупированной территории заявитель (его законный представитель или представитель, действующий на основании выданной ему доверенности, удостоверенной нотариально), подает в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины независимо от территории обслуживания этого органа следующие документы:

- заявление о подтверждении стажа работы;

- трудовую книжку;

- другие документы о стаже работы.

За результаты опроса оформляются соответствующие акты, к которым добавляются заверенные копии свидетельских документов, подтверждающих совместную работу с заявителем.

Опрос свидетеля, проживающего на территории Украины, проводится территориальным органом Пенсионного фонда по месту его жительства. Приглашение свидетеля направляется в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Приглашение свидетеля, проживающего на временно оккупированной территории, для его опроса осуществляется заявителем.

Опрос проводится территориальным органом Пенсионного фонда Украины, который выбирает свидетель.

Свидетель, проживающий за пределами Украины, посылает заявление, в котором указывается информация о совместном периоде работы на одном предприятии с заявителем, легализованное в соответствии с законодательством или дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины в государстве проживания свидетеля. К заявлению прилагаются заверенные копии документов о работе за подтверждаемый им период.

По результатам составленных актов и/или заявлений с документами комиссия принимает решение о подтверждении стажа работы или отказе в его подтверждении.

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