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На Житомирщине из-за неосторожности при курении дотла сгорела квартира

23:30, 5 мая 2024
В Звягеле пожар в квартире унес жизнь 63-летнего мужчины.
На Житомирщине из-за неосторожности при курении дотла сгорела квартира
Источник фото: dsns.gov.ua
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Утром в Службу спасения по номеру «101» поступило сообщение о возгорании в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома в городе Звягель. Соседи, почувствовав запах дыма, сообщили спасателям. Об этом сообщили в ГСЧС.

Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС испытали сложности из-за сильного задымления в помещении. Во время осмотра квартиры обнаружили на полу без признаков жизни хозяина, которому на момент прибытия спасателей уже не было 63 года.

Пожар был успешно ликвидирован в 9:34. Огонь уничтожил предметы домашнего обихода и мебель в одной из комнат, однако удалось предотвратить его распространение по всей квартире.

По предварительным выводам, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Специалисты продолжают устанавливать окончательные обстоятельства и причину пожара.

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