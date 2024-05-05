Отправка войск в Украину: Макрон ответил россии на ее угрозы

Эммануэль Макрон обрадовался реакции рф после его заявления о возможной отправке западных войск в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что нервная реакция и угрозы россии на его заявления о возможной отправке западных войск в Украину является свидетельством того, что эта идея работает. Об этом он сказал в интервью газете La Tribune.

По его словам, по отношению к россии нужно сохранять стратегию «стратегической неопределенности», то есть не раскрывать планы. Заявления Макрона о том, что он не исключает отправки войск в Украину, являются частью этой стратегии.

Президент заявил, что безопасность Европы поставлена на карту в Украине.

«Если россия победит, в следующую секунду безопасность больше не будет возможна ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни дома. Диапазон российских баллистических ракет покрывает нас всех», – сказал он.

Макрон обрадовался реакции Кремля на его заявления об отправке солдат. По его мнению, это показывает, что стратегия работает.

«Волнение россии показывает, что мы правы, не закрывая никаких дверей. В противном случае это означает, что мы соглашаемся отказаться от международного порядка, основанного на законе, а значит, от мира и безопасности», – заявил президент Франции.

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