Відправка військ в Україну: Макрон відповів росії на її погрози

Еммануель Макрон зрадів реакції рф після його заяви про можливу відправку західних військ в Україну.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що нервова реакція та погрози росії на його заяви про можливу відправку західних військ в Україну свідченням того, що ця ідея працює. Про це він сказав в інтерв'ю газеті La Tribune.

За його словами, стосовно росії потрібно зберігати стратегію «стратегічної невизначеності», тобто не розкривати плани. Заяви Макрона про те, що він не виключає відправку військ в Україну, є частиною цієї стратегії.

Президент заявив, що безпека Європи поставлена на карту в Україну.

«Якщо росія переможе, наступної секунди безпека більше не буде можливою ні в Румунії, ні в Польщі, ні в Литві, ні вдома. Діапазон російських балістичних ракет покриває нас усіх», - сказав він.

Макрон зрадів реакції Кремля на його заяви про відправку солдатів. На його думку, це показує, що стратегія працює.

«Хвилювання росії показує, що ми маємо рацію, не закриваючи жодних дверей. В іншому випадку це означає, що ми погоджуємося відмовитися від міжнародного порядку, заснованого на законі, а отже, від миру та безпеки», - заявив президент Франції.

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