В Україну йде негода: чого очікувати

Синоптики прогнозують дощі з поривами вітру у різних регіонах.

Джерело фото: Укргідрометцентр

За даними "Укргідрометцентру", у ніч з понеділка на вівторок, 6 травня, очікується дощова погода у більшості регіонів України, однак схід та південь країни залишаться поза зоною впливу опадів. Температура повітря залишатиметься в межах комфортних значень, але синоптики попереджають про можливі пориви вітру.

Згідно з повідомленням, у західних, північних та деяких центральних областях вночі очікується місцями невеликий дощ, а вдень - помірні короткочасні опади, іноді з грозами. У решті регіонів опадів не передбачається.

Синоптики також попереджають про переважно південно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. У західних та північних областях вдень можливі пориви вітру до 15-18 м/с.

Прогнозовані температурні показники на ніч становитимуть 8-13°, а вдень очікується прогрів до 20-25°. У Карпатах та на узбережжі морів температура повітря буде трохи прохолоднішою, від 14 до 19°.

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