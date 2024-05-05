На Сумщині господарі поїхали через обстріли, а місцеві влаштували в їх будинку застілля, яке ледь не закінчилося трагедією

На Сумщині чоловіка звинувачують у замаху на вбивство.

Джерело фото: Сумська обласна прокуратура

Сумська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти 38-річного чоловіка, якого звинувачують у замаху на вбивство його товариша в прикордонній громаді.

Подія, яка призвела до цього, сталася 5 березня 2024 року в селі Рижівка Сумського району. Господарі будинку, які виїхали через постійні обстріли прикордоння, попросили свого знайомого наглядати за їхньою власністю. При відсутності господарів чоловік прийшов у будинок зі своїм знайомим, і обидва влаштували там застілля. Проте сварка між ними переросла в конфлікт, під час якого знайомий вийняв ніж та наніс три удари своєму товаришеві в грудну клітку. Постраждалий, 36-річний чоловік, отримав серйозні поранення, а нападник втік з місця події.

Обвинувачений став підсудним за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено поліцією міста Білопілля Сумського районного управління поліції за процесуальним керівництвом прокуратури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.