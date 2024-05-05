«Ну прилетить туди, нічого страшного»: на Одещині розслідують дії поліцейської, яка охороняла церкву

На Одещині правоохоронці проводять розслідування щодо поліцейської, яка заявила, що не розуміє, навіщо її відправили охороняти церкву.

У неділю, 5 травня, на Одещині за фактом ганебної поведінки поліцейської після несення служби з охорони громадського порядку біля одного з храмів правоохоронці ініціювали проведення службового розслідування. Про це повідомив офіційний сайт поліції Одеської області.

Раніше у мережі було оприлюднено відео однієї з співробітниць поліції регіону. На ньому вона сказала, що не розуміє навіщо охороняти церкву на Великдень.

«Ну прилетить туди, нічого страшного. Це ж не мінус 100 осіб, лише мінус 30», - сказала дівчина на відео.

У поліції зазначили, що під час моніторингу інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян.

«Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків», - сказано у повідомленні.

У поліції заявили, що така поведінка «є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва».

Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено.

У поліції також додали, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому.

Ще там наголошують, що «жоден випадок неправомірних дій правоохоронців не залишиться поза увагою керівництва, і це принципова позиція — що негідні працівники не можуть носити високе звання поліцейського».

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