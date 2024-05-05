Практика судів
  1. В Україні

«Ну прилетить туди, нічого страшного»: на Одещині розслідують дії поліцейської, яка охороняла церкву

16:04, 5 травня 2024
На Одещині правоохоронці проводять розслідування щодо поліцейської, яка заявила, що не розуміє, навіщо її відправили охороняти церкву.
«Ну прилетить туди, нічого страшного»: на Одещині розслідують дії поліцейської, яка охороняла церкву
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 5 травня, на Одещині за фактом ганебної поведінки поліцейської після несення служби з охорони громадського порядку біля одного з храмів правоохоронці ініціювали проведення службового розслідування. Про це повідомив офіційний сайт поліції Одеської області.

Раніше у мережі було оприлюднено відео однієї з співробітниць поліції регіону. На ньому вона сказала, що не розуміє навіщо охороняти церкву на Великдень.

«Ну прилетить туди, нічого страшного. Це ж не мінус 100 осіб, лише мінус 30», - сказала дівчина на відео.

У поліції зазначили, що під час моніторингу інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян.

«Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків», - сказано у повідомленні.

У поліції заявили, що така поведінка «є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва».

Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено.

У поліції також додали, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому.

Ще там наголошують, що «жоден випадок неправомірних дій правоохоронців не залишиться поза увагою керівництва, і це принципова позиція — що негідні працівники не можуть носити високе звання поліцейського».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвали про арешт майна вилучатимуть з Реєстру судових рішень на рік, а судді зможуть самі визначати, яка інформація підлягає закриттю

Як повний, так і загальний доступ до ухвал про арешт майна та про тимчасовий доступ до речей і документів в Реєстрі судових рішень закриватимуть на рік після прийняття – НАЗК назвало законопроект корупціогенним.

Кабмін пропонує спростити вимоги до ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів за кордоном і процедуру оголошення в міжнародний розшук

Строк дії дозволу прокурора чи суду на виконання процесуальної дії в іноземній державі не обмежується.

Чи можна призначити більш м'яке покарання водію при відшкодуванні шкоди потерпілому у ДТП після оголошення вироку – позиція Верховного Суду

Водій порушив ПДР, не надавши дороги велосипедистці, через що вона отримала тілесні ушкодження, і намагався відшкодувати шкоду вже після оголошення вироку – чи можливо призначити більш м’яке покарання вирішив Верховний Суд.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі отримання від НАБУ чи СБУ даних про загрозу нацбезпеці

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект 9439 про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ.

У судді під час слідчих дій детективи НАБУ вилучили телефон, хоча ухвала слідчого судді цього не передбачала

У неприємну ситуацію потрапила суддя Північного апеляційного господарського суду Людмила Кропивна.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду