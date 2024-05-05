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«Ну прилетит туда, ничего страшного»: в Одесской области расследуют действия полицейской, которая охраняла церковь

16:04, 5 мая 2024
В Одесской области правоохранители проводят расследование в отношении полицейской, которая заявила, что не понимает, зачем ее отправили охранять церковь.
«Ну прилетит туда, ничего страшного»: в Одесской области расследуют действия полицейской, которая охраняла церковь
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В воскресенье, 5 мая, в Одесской области по факту позорного поведения сотрудницы полиции после несения службы по охране общественного порядка возле одного из храмов правоохранители инициировали проведение служебного расследования. Об этом сообщил официальный сайт полиции Одесской области.

Ранее в сети было опубликовано видео одной из сотрудниц полиции региона. На нем она сказала, что не понимает, зачем охранять церковь на Пасху.

«Ну прилетит туда, ничего ужасного. Это ведь не минус 100 человек, только минус 30», - сказала девушка на видео.

В полиции отметили, что во время мониторинга интернета в одном из пабликов было обнаружено видео с выражениями полицейской относительно недовольства обязанностью дежурить возле церкви на Пасху и безразличием к возможным обстрелам и гибели граждан.

«Это сообщение, которое она сбросила для своих друзей в частную группу, стало достоянием пабликов», - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что такое поведение «неприемлемо, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства».

Сотрудница отстранена, инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого сотрудница полиции будет уволена.

В полиции также добавили, что к службе в полиции девушка приступила всего месяц назад.

Еще там отмечают, что «ни один случай неправомерных действий правоохранителей не останется без внимания руководства, и это принципиальная позиция — недостойные работники не могут носить высокое звание полицейского».

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