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Подземная школа в Харькове начнет работу со следующей недели

22:00, 5 мая 2024
Городской голова Харькова анонсировал открытие подземной школы в Индустриальном районе города.
Подземная школа в Харькове начнет работу со следующей недели
Фото иллюстративное
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Городской голова Харькова Игорь Терехов объявил, что подземная школа в Индустриальном районе города сможет принять своих первых учеников уже на следующей неделе. Об этом сообщает Думка.

«Мы планируем, что на следующей неделе начнем занятия в этой школе. Она рассчитана на 450 учеников в одну смену. В две смены мы будем иметь возможность обучать 900 детей. Ни одного свободного места здесь уже нет, и на следующий учебный год все тоже заполнено", - отметил мэр.

Терехов подчеркнул, что из-за угроз безопасности город вынужден строить подземные учебные заведения. Однако он отметил необходимость введения современных систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности города и избежания необходимости строить подземные школы.

«Это очень важно, чтобы наши дети имели возможность учиться в нормальных, настоящих школах. Мы были вынуждены строить такие школы. Поэтому система противовоздушной безопасности, обороны нашего города - это задача №1", - подчеркнул мэр. Терехов также отметил, что подземные школы необходимы во всех девяти районах Харькова.

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