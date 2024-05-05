Підземна школа в Харкові почне роботу з наступного тижня

Міський голова Харкова анонсував відкриття підземної школи в Індустріальному районі міста.

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Міський голова Харкова Ігор Терехов оголосив, що підземна школа в Індустріальному районі міста зможе прийняти своїх перших учнів вже на наступному тижні. Про це повідомляє Думка.

«Ми плануємо, що на наступному тижні розпочнемо заняття в цій школі. Вона розрахована на 450 учнів у одну зміну. У дві зміни ми матимемо можливість навчати 900 дітей. Жодного вільного місця тут вже немає, і на наступний навчальний рік все теж заповнено», - зазначив мер.

Терехов підкреслив, що через безпекові загрози місто змушене будувати підземні навчальні заклади. Однак він наголосив на необхідності введення сучасних систем протиповітряної оборони для забезпечення безпеки міста та уникнення необхідності будувати підземні школи.

«Це дуже важливо, щоб наші діти мали можливість навчатися у нормальних, справжніх школах. Ми були вимушені будувати такі школи. Тому система протиповітряної безпеки, оборони нашого міста — це завдання №1», - підкреслив мер. Терехов також зазначив, що підземні школи необхідні в усіх дев'яти районах Харкова.

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