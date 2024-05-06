У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці, фото

У Дарницький районі столиці горіла квартира.

У неділю, 5 травня, у Дарницький районі Києва горіла квартира у багатоповерхівці. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у м.Києві.

Загоряння сталось в квартирі на першому поверсі на вул. Архітектора Вербицького.

«О 12:23 пожежу було ліквідовано», - заявили у ДСНС.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

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