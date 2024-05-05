У Києві легковик проїхав на червоне світло та потрапив на «хвіст» поліції: відео

Патрульні Києва зупинили порушника ПДР.

Продовжується боротьба з порушниками ПДР в столиці. Недавно патрульні зупинили водія автомобіля КІА, який протягнувся на червоне світло світлофора в Оболонському районі. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

За даним випадком порушення правил, керманичеві була проведена профілактична бесіда, мета якої - уникнення подібних інцидентів у майбутньому. Також була складена постанова за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Проїзд на заборонний сигнал світлофора).

Правоохоронці нагадають, що згідно з Правилами Дорожнього Руху України, світлофорні сигнали мають таке значення: зелений - дозволяє рух, жовтий - попереджає про наступну зміну сигналів, червоний - забороняє рух. Порушення цих правил може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі, тому важливо їх дотримуватися для загальної безпеки всіх учасників руху.

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