Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

В Киеве легковушка проехала на красный свет и попала на «хвост» полиции: видео

16:40, 5 мая 2024
Патрульные Киева остановили нарушителя ПДД.
В Киеве легковушка проехала на красный свет и попала на «хвост» полиции: видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Продолжается борьба с нарушителями ПДД в столице. Недавно патрульные остановили водителя автомобиля КИА, который протянул на красный свет светофора в Оболонском районе. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

По данному случаю нарушения правил, рулевому была проведена профилактическая беседа, цель которой - избежание подобных инцидентов в будущем. Также было составлено постановление по части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Проезд на запрещающий сигнал светофора).

Правоохранители напомнят, что согласно Правилам Дорожного Движения Украины, светофорные сигналы имеют такое значение: зеленый - разрешает движение, желтый - предупреждает о следующей смене сигналов, красный - запрещает движение. Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям на дороге, поэтому важно их соблюдать для общей безопасности всех участников движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство готовит новую форму военно-учетного документа с учетом цифровизации военного учета

Не исключено, что в новой форме военный билет будет электронным.

Верховная Рада легализует заочные штрафы для мужчин, которые не стали на военный учет или не явились по повестке

За нарушение правил военного учета штрафовать смогут автоматически без составления протокола – Верховная Рада готовится принять закон в целом.

Между судами и органами прокуратуры появится электронный обмен процессуальными документами

Утвержден Порядок электронного информационного взаимодействия между Государственной судебной администрацией и Офисом Генерального прокурора.

Определение следственного судьи об аресте имущества автоматически прекращает свое действие в случае закрытия уголовного производства постановлением следователя или прокурора – ВС

Определение суда, вынесенное из ч. 9 в. 100 УПК после закрытия уголовного производства следователем или прокурором, которым решен вопрос о судьбе доказательств и документов, может быть обжалована как в апелляционном, так и в кассационном порядке – ОП КУС ВС.

Мужчина не сообщил ТЦК, что стал студентом, хотя об изменении этих персональных данных надлежало сообщить ТЦК в 7-дневный срок – что решил суд

Наличие у студента права на отсрочку не освобождает его от исполнения обязанностей, предусмотренных законом о мобилизации – постановление Шестого апелляционного админсуда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Смірнова
    Олена Смірнова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області