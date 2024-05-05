Мобилизованный россией украинец из ВОТ расстрелял 6 оккупантов

Оккупанты, который расстрелял украинец, обстреливали Херсон.

Источник фото: sprotyv.mod.gov.ua

На временно оккупированных территориях после получения оружия мобилизованный россией украинец расправился с шестью российскими боевиками, которые активно обстреливали мирных жителей Херсона. Это произошло во время службы, когда местный житель оказался в районе боевых действий. После выполнения «работы» он быстро покинул место событий. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Сейчас оккупанты попытаются напарно разыскать этого местного героя, однако их усилия пока безуспешны. В то же время, местные фейковые военкоматы приостановили мобилизационную кампанию в регионе, поскольку ситуация на самом деле оказалась для оккупантов далеко не в пользу.

Центр национального сопротивления подчеркивает, что российские войска на временно оккупированных территориях являются врагами для большинства населения. Их заявления о присоединении и попытки приобщить коллаборационистов вызывают жалкое отношение и осуждение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.