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Мобилизованный россией украинец из ВОТ расстрелял 6 оккупантов

16:22, 5 мая 2024
Оккупанты, который расстрелял украинец, обстреливали Херсон.
Мобилизованный россией украинец из ВОТ расстрелял 6 оккупантов
Источник фото: sprotyv.mod.gov.ua
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На временно оккупированных территориях после получения оружия мобилизованный россией украинец расправился с шестью российскими боевиками, которые активно обстреливали мирных жителей Херсона. Это произошло во время службы, когда местный житель оказался в районе боевых действий. После выполнения «работы» он быстро покинул место событий. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Сейчас оккупанты попытаются напарно разыскать этого местного героя, однако их усилия пока безуспешны. В то же время, местные фейковые военкоматы приостановили мобилизационную кампанию в регионе, поскольку ситуация на самом деле оказалась для оккупантов далеко не в пользу.

Центр национального сопротивления подчеркивает, что российские войска на временно оккупированных территориях являются врагами для большинства населения. Их заявления о присоединении и попытки приобщить коллаборационистов вызывают жалкое отношение и осуждение.

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