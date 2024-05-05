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Разрушительные наводнения в Бразилии унесли жизни 57 человек, 74 считаются пропавшими без вести

16:58, 5 мая 2024
Более 69 тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома.
Разрушительные наводнения в Бразилии унесли жизни 57 человек, 74 считаются пропавшими без вести
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Сильные дожди и наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул, самом южном регионе Бразилии, привели к трагедии, в результате которой погибли 57 человек, а 74 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.

Управление гражданской обороны Риу-Гранди-ду-Сул заявило, что более 69 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за высокого уровня воды.

Сильные потоки разрушали дороги и мосты в разных районах штата, вызывая также оползни и частичное разрушение дамбы на небольшой гидроэлектростанции. Угроза обвала также существует для второй дамбы в городе Бенту-Гонсалвис, сообщают власти.

В столице штата Порту-Алегри озеро Гуайба вышло из берегов, затопив улицы. Международный аэропорт города приостановил все рейсы на неопределенный срок.

Губернатор Эдуардо Лейте заявил, что уровень воды в реках будет оставаться высоким еще несколько дней. Он призвал к введению «плана Маршалла» для восстановления региона после наводнения и его последствий.

Рио-Гранде-ду-Сул расположен на пересечении тропической и полярной атмосферных зон, что создает нестабильные погодные условия с периодическими интенсивными дождями и засухами. Местные ученые утверждают, что эти явления растут из-за изменения климата.

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