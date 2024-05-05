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Руйнівні повені в Бразилії забрали життя 57 людей, 74 вважаються зниклими безвісти

16:58, 5 травня 2024
Понад 69 тисяч мешканців змушені були залишити свої домівки.
Руйнівні повені в Бразилії забрали життя 57 людей, 74 вважаються зниклими безвісти
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Сильні дощі та повені в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, найпівденнішому регіоні Бразилії, призвели до трагедії, внаслідок якої загинули 57 людей, а 74 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters.

Управління цивільної оборони Ріу-Гранді-ду-Сул заявило, що понад 69 тисяч місцевих мешканців були змушені залишити свої домівки через високий рівень води.

Сильні потоки руйнували дороги та мости в різних районах штату, викликаючи також зсуви ґрунту та часткове руйнування дамби на невеликій гідроелектростанції. Загроза обвалу також існує для другої дамби в місті Бенту-Гонсалвіс, повідомляє влада.

У столиці штату Порту-Алегрі озеро Гуайба вийшло з берегів, затопивши вулиці. Міжнародний аеропорт міста призупинив всі рейси на невизначений термін.

Губернатор Едуардо Лейте заявив, що рівень води в річках залишатиметься високим ще кілька днів. Він закликав до запровадження «плану Маршалла» для відновлення регіону після повені та її наслідків.

Ріо-Гранде-ду-Сул розташований на перетині тропічної та полярної атмосферних зон, що створює нестабільні погодні умови з періодичними інтенсивними дощами і посухами. Місцеві науковці стверджують, що ці явища зростають через зміну клімату.

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