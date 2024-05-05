На Київщині чоловік через зауваження ледь не вбив сусіда

Затриманий постійно мав неприязні відносини з мешканцями будинку.

Фото: kv.npu.gov.ua

У Білій Церкві Київської області чоловік через зауваження вдарив 65-річного сусіда ножем у живіт, після чого втік з місця події. Про це повідомила пресслужба поліція Київської області.

Правоохоронці затримали зловмисника на одному з поштових відділень міста.

Зазначається, що фігурант проживав з потерпілим в одному підʼїзді. Затриманий постійно мав неприязні відносини з мешканцями будинку, і неодноразово через конфлікти між ними притягувався до адміністративної відповідальності. Потерпілий при зустрічі біля підʼїзду зробив зауваження кривднику, на що останній дістав з кишені ножа та вдарив ним у живіт опонента, після чого з місця зник.

Під час затримання у 33-річного білоцерківця з куртки вилучили ніж. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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