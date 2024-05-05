Розвідка попередила, що рф готує диверсії по всій Європі, — ЗМІ

росія вже почала активніше готувати приховані вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури на території країн ЄС.

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Представники європейських спецслужб попередили, що росія готує низку диверсії по всій Європі. За даними розвідок країн ЄС, Москву не турбують можливі жертви серед цивільних, повідомляє Financial Times.

У розвідці ЄС зазначили, що росія вже почала активніше готувати приховані вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури на європейській території. Диверсії готуються безпосередньо росією та із залученням посередників.

Представники спецслужб трьох різних європейських країн заявили, що є все більше доказів більш агресивних та узгоджених зусиль росії зробити диверсії в Європі.

«Ми оцінюємо, що ризик диверсій, контрольованих державою, значно зростає... росія тепер, здається, комфортно проводить операції на європейській території з високим потенціалом збитків», - сказав минулого місяця голова внутрішньої розвідки Німеччини Томас Хальденванг.

Раніше ми писали, що у Берліні на заводі з виготовлення систем ППО та ракет сталася пожежа.

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