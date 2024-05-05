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Разведка предупредила, что рф готовит диверсии по всей Европе, — СМИ

15:28, 5 мая 2024
россия уже начала более активно готовить скрытые взрывы, поджоги и повреждения инфраструктуры на территории стран ЕС.
Разведка предупредила, что рф готовит диверсии по всей Европе, — СМИ
Фото: Getty Images
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Представители европейских спецслужб предупредили, что рф готовит ряд диверсии по всей Европе. По данным разведок стран ЕС, Москву не беспокоят возможные жертвы среди гражданских, передает Financial Times.

В разведке ЕС отметили, что россия уже начала более активно готовить скрытые взрывы, поджоги и повреждения инфраструктуры на европейской территории. Диверсии подготавливаются непосредственно россией и с привлечением посредников.

Представители спецслужб трех разных европейских стран заявили, есть все больше доказательств более агрессивных и согласованных усилий россии совершить диверсии в Европе.

«Мы оцениваем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает... россия теперь, кажется, комфортно проводит операции на европейской территории с высоким потенциалом ущерба», - сказал в прошлом месяце глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг.

Ранее сообщалось, что в Берлине на заводе по изготовлению систем ПВО и ракет произошел пожар.

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