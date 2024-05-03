В Берлине на заводе по изготовлению систем ПВО и ракет произошел пожар: город в ядовитом дыму

Из-за масштабного пожара на заводе в Берлине жителей призывают оставаться дома.

Источник фото: BILD

В Берлине произошел масштабный пожар на заводе, где хранились опасные химические вещества, сообщает BILD. Город охватил ядовитый дым, а жителей призывают оставаться дома и удерживать детей от школ в окрестных районах. Отмечается, что пылает завод Diehl Metal, а среди его продукции - системы ПВО, управляемые ракеты и боеприпасы.

По информации от представителя берлинской пожарной службы Адриана Венцеля, здание завода практически полностью сгорело на четырех этажах, а часть сооружения уже обвалилась. Пожар ликвидируют извне, поскольку внутренняя борьба с огнем оказалась невозможной.

Пожарные подтвердили наличие химических веществ в здании, в частности серной кислоты и цианида меди, что создает риск образования цианистого водорода вместе с дымом. В ликвидации возгорания участвуют 130 пожарных, которые выполняют работу в защитных костюмах.

Пожарные рекомендуют жителям избегать территории вокруг завода, закрыть окна и двери, выключить вентиляцию и кондиционирование. Власти Берлина выпустили официальное сообщение об опасности и советуют избегать района пожара. Школы приостановили занятия, а учеников отправили домой с просьбой оставаться в помещениях с закрытыми окнами.

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