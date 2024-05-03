Уход за больным взрослым: предоставляется ли больничный

Застрахованные лица могут оформить пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным совершеннолетним членом семьи.

Пенсионный фонд объясняет, предоставляется ли больничный при уходе за больным совершеннолетним членом семьи.

Отмечается, что застрахованные лица могут оформить пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным совершеннолетним членом семьи (старше 14 лет). Такая помощь предоставляется с первого дня нетрудоспособности, но не более трех календарных дней.

В исключительных случаях, с учетом тяжести болезни члена семьи и бытовых обстоятельств, срок больничного может быть продлен не более чем на семь календарных дней (статья 15 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании").

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