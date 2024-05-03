Догляд за хворим дорослим: чи надається лікарняний

Застраховані особи можуть оформити допомогу по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворим повнолітнім членом сім’ї.

Пенсійний фонд пояснює, чи надається лікарняний при догляді за хворим повнолітнім членом сім’ї.

Зазначається, що застраховані особи можуть оформити допомогу по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворим повнолітнім членом сім’ї (старше 14 років). Така допомога надається з першого дня непрацездатності, але не більш як на три календарні дні.

У виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, термін лікарняного може бути продовжено не більш як на сім календарних днів (стаття 15 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”).

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