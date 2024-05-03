Директора «Київавтошляхміст» підозрюють у розтраті майже 1 млн гривень на ремонті столичних мостів

Прокуратура викрила на розтраті майже 1 млн гривень директора КП «Київавтошляхміст».

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Директору КП "Київавтошляхміст" пред'явлено підозру у розтраті бюджетних коштів на суму майже 1 мільйон гривень. За інформацією Дарницької окружної прокуратури міста Києва, керівнику КП висувають звинувачення у вчиненні злочину у великих розмірах, згідно зі статтею 191 Кримінального кодексу України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Попереднє розслідування показало, що у 2023 році КП "Київавтошляхміст" уклало угоду з приватним підприємством на проведення ремонту деформаційних швів мостів та транспортних розв’язок у Києві. Однак, відомий директор, діючи як в.о. директора, усвідомлено замінив частину матеріалів на інші, які не передбачалися у тендерній документації. Він підписав документи, які підтверджували вартість робіт та виплати, хоча роботи були виконані не в повному обсязі.

Експертні висновки підтвердили факт завдання збитків майже на 1 мільйон гривень столичній громаді. Крім того, в ході подальшого розслідування будуть розглянуті дії працівників підрядної організації, яка виконувала ремонтні роботи.

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