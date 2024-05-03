Кабмін створив робочу підгрупу з питань конфіскації заморожених російських активів за кордоном

Також уряд оновив склад робочої групи, яка займається розробкою механізмів відшкодування.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд на засіданні 3 травня створив робочу підгрупу з питань конфіскації заморожених російських активів за кордоном.

«Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання — зробити так, щоб заморожені на Заході російські активи були спрямовані на користь України.

Сьогодні робимо важливий крок. Оновлюємо склад робочої групи, що займається розробкою механізмів відшкодування. Та створюємо окрему підгрупу, яка працюватиме над питанням конфіскації російських суверенних активів за кордоном», — зазначив прем’єр.

Шмигаль додав, що до складу підгрупи також увійдуть представники міністерств, Офісу Президента, парламенту, Нацбанку, українські та іноземні експерти.

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