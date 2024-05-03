Кабмин создал рабочую подгруппу по конфискации замороженных российских активов за рубежом

Также правительство обновило состав рабочей группы, занимающейся разработкой механизмов возмещения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство на заседании 3 мая создало рабочую подгруппу по вопросам конфискации замороженных российских активов за рубежом.

«Президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу сделать так, чтобы замороженные на Западе российские активы были направлены в пользу Украины.

Сегодня делаем важный шаг. Обновляем состав рабочей группы, занимающейся разработкой механизмов возмещения. Но создаем отдельную подгруппу, которая будет работать над вопросом конфискации российских суверенных активов за границей», - отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что в состав подгруппы также войдут представители министерств, Офиса Президента, парламента, Нацбанка, украинские и зарубежные эксперты.

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