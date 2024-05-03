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Директора «Киевавтодормост» подозревают в растрате почти 1 млн гривен на ремонте столичных мостов

19:49, 3 мая 2024
Прокуратура разоблачила на растрате почти 1 млн гривен директора КП «Киевавтодормост».
Директора «Киевавтодормост» подозревают в растрате почти 1 млн гривен на ремонте столичных мостов
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Директору КП "Киевавтодормост" предъявлено подозрение в растрате бюджетных средств на сумму почти 1 миллион гривен. По информации Дарницкой окружной прокуратуры города Киева, руководителю КП предъявляют обвинение в совершении преступления в крупных размерах, согласно статье 191 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Предварительное расследование показало, что в 2023 году КП "Киевавтодормост" заключило соглашение с частным предприятием на проведение ремонта деформационных швов мостов и транспортных развязок в Киеве. Однако, известный директор, действуя как и.о. директора, осознанно заменил часть материалов на другие, которые не предусматривались в тендерной документации. Он подписал документы, подтверждающие стоимость работ и выплаты, хотя работы были выполнены не в полном объеме.

Экспертные выводы подтвердили факт нанесения ущерба почти на 1 миллион гривен столичной общине. Кроме того, в ходе дальнейшего расследования будут рассмотрены действия работников подрядной организации, которая выполняла ремонтные работы.

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